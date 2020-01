Lazio. Laura Corrotti (Lega): “Alleanza giallorossa per sanatoria abusivi”

Agenpress. “Dopo il tentativo da parte della maggioranza di cedere agli occupanti abusivi, senza nessun requisito, un dieci percento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e respinto poi con forza in commissione bilancio grazie anche al supporto di tutto il centrodestra regionale, ecco che nel collegato che andrà in discussione domani in Aula spunta un emendamento a firma del consigliere pentastellato Marco Cacciatore in cui chiede di predisporre un bando pubblico per tutti gli occupanti senza titolo che, se venisse approvato dalla maggioranza, si certificherebbe ancora una volta l’alleanza giallorossa anche in Consiglio regionale.

Ci troviamo nuovamente davanti all’ennesima ingiustizia nei confronti di chi attende, in fila, un alloggio popolare da anni. Sicuramente tra di essi ci saranno anche dei casi sociali particolari, urgenti e fragili, ma c’è anche la necessità di rispettare le leggi e mettere dei paletti per garantire una casa a tutti coloro che sono regolarmente in lista d’attesa. A Roma, ad esempio, si parla di circa 12.500 famiglie che con l’attuale ritmo di assegnazione, l’ultima entrerà in un alloggio popolare tra 25 anni, nel 2045.”

Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio.