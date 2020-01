Coronavirus, Radicali Italiani: no a discriminazioni nei confronti di cittadini e esercizi commerciali cinesi

Agenpress. “Ridicolo ritenere che vi sia un pericolo a frequentare i cittadini cinesi in Italia, i quali possono essere colpiti dalla normale influenza come tutti noi. L’isolamento del virus su alcuni turisti non può giustificare alcuna forma di discriminazione” dichiara Silvio Viale, medico e Presidente del Comitato nazionale di Radicali Italiani, riunitosi oggi a Roma.

“Si tratta di assumere le normali precauzioni che si dovrebbero avere per l’influenza. – prosegue Viale – Eppure c’è chi, come l’ex ministro dell’Interno Salvini, soffia sul fuoco dell’allarmismo per speculazione politica. La migliore risposta alla paura incontrollata è contribuire a far sì che negozi e locali cinesi siano pieni. Questa sera, quando concluderemo la prima giornata di riunione del Comitato, andremo a mangiare in un ristorante cinese”.