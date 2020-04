Air Dolomiti pianifica un volo di rimpatrio per i cittadini italiani

Agenpress. Air Dolomiti, Compagnia aerea italiana del Gruppo Lufthansa, annuncia di aver pianificato per la giornata di oggi, uno speciale volo commerciale di rimpatrio per i cittadini italiani all’estero.

In accordo con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Air Dolomiti ha predisposto un collegamento commerciale da Riga in partenza oggi alle ore 15:15 con destinazione Milano Malpensa dove atterrerà alle ore 17:00.

Il volo, operato con un Embraer 195 permetterà a sessanta connazionali di rientrare in Italia.

“Siamo fieri di poter dare il nostro contributo come compagnia aerea italiana per agevolare il rientro dei nostri cittadini. In questa situazione di difficoltà, dove la rete dei trasporti ha subito forti limitazioni, la collaborazione è l’unica arma che abbiamo per abbattere il virus. Siamo lieti che queste persone possano ritornare finalmente dalle loro famiglie” commenta Joerg Eberhart, Presidente & Ceo di Air Dolomiti.

La Compagnia vuole offrire un servizio al momento necessario per tutti coloro che desiderano rientrare a casa, nel rispetto delle restrizioni previste dagli attuali Decreti.

La Compagnia è al lavoro per organizzare altri voli di rimpatrio. Maggiori informazioni sul sito web www.airdolomiti.it oppure tramite il portale del Ministero degli Affari Esteri https://www.esteri.it/mae/it/