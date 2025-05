ATAC: entra in servizio sulla metro A il “treno per il Giubileo” decorato con i disegni dei bambini

Coinvolt e decine di s cuole e oltre 7.000 studenti: prodott i oltre 1700 elaborati di cui 340 selezionati per la premiazione

AgenPress . Oltre 1300 bambini hanno partecipato questa mattina, al Teatro Brancaccio di Roma, all’evento di chiusura del concorso scolastico “Un treno per il Giubileo”, un’idea di ATAC rivolta a tutte le classi delle scuole primarie della Capitale con lo scopo di coinvolgere i giovani studenti in un progetto creativo per contribuire in modo originale alle celebrazioni dell’Anno Santo.

Nel corso dell’anno, le scuole elementari di Roma hanno realizzato e consegnato ad ATAC i loro elaborati. La maggior parte delle scuole ha prodotto un disegno per ciascuna classe, frutto di un lavoro collettivo che ha coinvolto tutti gli alunni.

I 340 disegni selezionati che meglio rappresentano lo spirito dell’iniziativa, sono stati utilizzati per decorare il “Treno per il Giubileo”, personalizzando sia la livrea esterna che gli spazi interni del mezzo che viaggerà da oggi e per tutto tutto l’anno giubilare lungo la Linea A della metropolitana. Questi disegni sono stati inoltre raccolti in un libro che ATAC donerà a tutte le classi partecipanti. La selezione dei disegni per la personalizzazione del treno e del libro è stata necessaria per l’alta adesione, ma ogni singolo lavoro realizzato dai bambini di Roma porta con sé un valore profondo e significativo.

Nei disegni emergono visioni autentiche e sorprendenti: la Città Eterna, vibrante di storia e colori, e il trasporto pubblico come arteria pulsante della Capitale. Alcuni disegni raccontano l’evento giubilare, visto come occasione di incontro, solidarietà e inclusione; altri mostrano la città in continua trasformazione. Poi ci sono i disegni più focalizzati sul trasporto pubblico, che viene rappresentato come il grande motore della nostra città.