Coronavirus: Carfagna, convocare Ambasciatore russo su minacce al giornale “La Stampa”

Agenpress. “Esprimo la mia solidarietà personale e politica ai giornalisti de La Stampa, a Jacopo Iacoboni e al direttore Maurizio Molinari dopo il minaccioso attacco del generale russo Igor Konashenkov: un attacco pubblico, su Facebook, prontamente rilanciato dalla testata filo-russa Sputnik, che temo sarà seguito dal solito sciame dell’odio in rete. Chiedo al governo una reazione più netta della blanda condanna verbale di qualche ora fa. Va convocato l’ambasciatore.

Va spiegato che in Italia i generali, e a maggior ragione i generali stranieri, non possono rivolgersi a un giornale dicendo “Chi si scava la fossa in essa precipita”. Qui le intimidazioni alla libera stampa non sono consentite. Qui se si vuole contestare una notizia o una tesi si agisce col diritto di replica o di smentita, non si evoca il cimitero”.

Lo scrive in una nota Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.