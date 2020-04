India. Nascono due gemellini, e i genitori li chiamano Corona e Covid

Agenpress – I gemelli, maschietto e una femminuccia sono nati il 27 marzo scorso, quando il Paese era già in lockdown, e i genitori Preeti e Vinay Verma, una coppia che vive nello Stato di Chhattisgarh, hanno pensato di chiamarli Covid e Corona, tanto per lasciare il segno di quello che sta accadendo in tutto il mondo,

“Il parto è avvenuto dopo molte difficoltà e quindi io e mio marito abbiamo voluto rendere la giornata memorabile”, ha detto la madre 27enne dei bimbi. “Quando anche il personale dell’ospedale ha cominciato a chiamarli Corona e Covid abbiamo deciso di chiamarli come la pandemia”.