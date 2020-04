Coronavirus, Fabrizio Cicchitto (ReL): 690 morti e 2800 contagiati circa, c’è qualcuno che propone la riapertura dell’Italia, è irresponsabile

Agenpress. Malgrado 690 morti altri 2800 contagiati e 80 medici uccisi per responsabilità oggettiva del governo e di alcune regioni c è un bel gruppo di irresponsabili, politici e industriali, che vorrebbero riaprire l’Italia quanto prima non capendo che in questo modo c’è’ il rischio di una ripartenza a razzo del contagio che è stato contenuto ma non certo eliminato.

Bolsonaro, il primo Johnson e il primo Trump evidentemente, sono dei modelli per alcuni nostri uomini politici e per alcuni imprenditori la cui filosofia è quella espressa dall’Economkst di oggi secondo cui la vita umana conta meno di un po’ di crescita economica.

Costoro non capiscono che se riprende il contagio per le loro spinte irresponsabili va a pallino la possibilità dei tempi più lunghi della ripresa economica. Vi auguriamo che al netto degli errori fatti a gennaio, il ministro Speranza che comunque ha messo in evidenza senso di responsabilità, umiltà e preoccupazione per la salute della gente tenga duro nei confronti degli irresponsabili annidati nel governo, nella maggioranza e in Confindustria”

Dichiarazione di Fabrizio Cicchitto (Presidente Riformismo e Libertà).