Coronavirus. Le imprese statali cinesi hanno aumentato la produzione di mascherine

Agenpress – In Cina le imprese statali (State-Owned Enterprises o SOE) amministrate a livello centrale hanno aumentato la produzione di tessuto non tessuto termosaldato, un materiale chiave per le mascherine di protezione, come parte degli sforzi per arginare la malattia da nuovo coronavirus.

Lo ha detto il principale organismo per la regolamentazione delle attività statali, la State-owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC) del Consiglio di Stato. La SASAC prevede che la produzione di tessuto non tessuto termosaldato da parte delle SOE amministrate a livello centrale cinesi raggiungerà le 70 tonnellate al giorno, mentre ad aprile le 20 nuove linee di produzione realizzate da PetroChina, Sinopec e altre SOE stanno raggiungendo la piena capacità produttiva.