Coronavirus, Mollicone (FdI): “Istat conferma divario digitale, investire in formazione e alfabetizzazione”

Agenpress. “L’Istat conferma quanto denunciamo sul divario digitale da sempre e che, con la pandemia, ha assunto la forma di un’emergenza nazionale – solo 3 ragazzi su 10 hanno competenze digitali elevate, i dispositivi a disposizione sono generalmente limitati a un pc a famiglia, con un Nord “digitale” e un Sud con basse competenze – che sovrappone la disuguaglianza nell’accesso alla rete con asincronie sul piano sociale ed economico.

Vanno, con urgenza, attuate le azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale, finanziati incentivi in via straordinaria per l’acquisto di personal computer e tablet e garantite misure straordinarie per l’alfabetizzazione digitale per studenti e docenti: non possiamo pensare che i nostri figli siano “nativi digitali” solo perchè sono sui social network. Sulla rete vanno instillate le regole e la consapevolezza dei rischi.”

Così il capogruppo in commissione Cultura, deputato responsabile Cultura e Innovazione di FDI, Federico Mollicone.