Di Maio: “Trovare un accordo che garantisca il futuro di tutta l’Europa. Se cade uno cadono tutti”

Agenpress. Le principali aziende automobilistiche della Germania hanno fatto un appello al governo tedesco dicendo chiaramente che senza la componentistica delle fabbriche italiane per loro sarà quasi impossibile produrre auto tedesche.

Questo è solo uno di tantissimi esempi che dimostrano come il nostro Paese sia fondamentale per il futuro dell’Europa e di ogni Stato membro.

Penso che sia interesse di tutti, con una crisi di questa portata, trovare in tempi rapidi un accordo che garantisca il futuro di tutta l’Europa. Perché qui non si tratta di singoli paesi, ma come ho già detto: se cade uno cadono tutti.

E ripeto che non ci interessano i nomi degli strumenti da usare, ma arrivare a una soluzione che sia soddisfacente per il popolo italiano e per quello europeo.