Ue. Fine dittatura di Assad è sviluppo positivo e atteso da tempo. Scholz: buona notizia, ha oppresso il suo popolo

AgenPress – “La fine della dittatura di Assad è uno sviluppo positivo e atteso da tempo. Dimostra anche la debolezza dei sostenitori di Assad, Russia e Iran. La nostra priorità è garantire la sicurezza nella regione. Lavorerò con tutti i partner costruttivi, in Siria e nella regione”. Lo scrive su X l’Alto Rappresentante Ue per la Politica estera Kaja Kallas.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha descritto la fine del regime di Bashar al-Assad in Siria come “una buona notizia”, invocando la protezione di tutti i gruppi religiosi e le minoranze nel Paese e una soluzione “politica”. “Bashar al-Assad ha oppresso brutalmente il suo stesso popolo, ha innumerevoli vite sulla coscienza e ha costretto molte persone a fuggire dalla Siria, molte delle quali sono arrivate in Germania”.