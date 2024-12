Oms Europa: 20% famiglie affronta spese sanitarie catastrofiche. L’Italia, dopo il Portogallo, ha il risultato peggiore

AgenPress – Il 20% delle famiglie europee affronta spese sanitarie catastrofiche, cioè che intaccano le risorse destinate ad altre voci del bilancio familiare, e in alcuni casi addirittura spingendo le famiglie al di sotto della soglia di povertà. La situazione varia molto tra i diversi Paesi del continente, con quelli dell’Europa occidentale meglio posizionati rispetto a quelli dell’Est e dell’Asia centrale. Tra i Paesi europei con la situazione peggiore la Bulgaria e l’Ucraina. Nel primo, il 19,2% delle famiglie affronta spese catastrofiche e l’8% finisce sotto la soglia di povertà per far fronte ai bisogni sanitari; nel secondo il 17,1% affronta spese catastrofiche e l’11% finisce sotto la soglia di povertà.

E’ l’allarme che deriva dai dati della piattaforma digitale UHC Watch, presentata oggi dall’OMS in vista della Giornata della Copertura Sanitaria Universale.

Una famiglia su 5 deve fare i conti con costi che superano il 40% della propria capacità economica, compromettendo la possibilità di soddisfare altre necessità di base, soprattutto per acquistare medicinali. Questo peso economico costringe molte persone a rinunciare a bisogni essenziali come cibo, alloggio e riscaldamento.

“Nessuno dovrebbe dover scegliere tra pagare farmaci salvavita e soddisfare bisogni di base come cibo e alloggio”, ha affermato in una nota il direttore regionale per l’Europa dell’Oms Hans Henri P. Kluge.

La piattaforma raccoglie i dati di 40 Paesi dell’Europa e dell’Asia centrale e, sebbene si basi su dati non sempre recenti, rivela come l’acquisto di tasca propria di medicinali, dispositivi medici come gli apparecchi acustici e cure dentistiche pesi notevolmente sui bilanci delle famiglie, costringendone alcune ad affrontare spese definite ‘catastrofiche’,

L’Italia, dopo il Portogallo, ha il risultato peggiore tra i Paesi dell’Europa occidentale: il 9,9% dei cittadini affronta spese catastrofiche per la salute e il 4,3% scende sotto la soglia di povertà per rispondere a bisogni di salute.