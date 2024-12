Il Consiglio europeo approva il secondo pagamento di oltre 4,2 miliardi di euro nell’ambito del Fondo per l’Ucraina

AgenPress. L’Ucraina riceverà presto oltre 4,2 miliardi di euro di fondi dopo che il Consiglio ha dato il via libera al secondo pagamento regolare di sovvenzioni e prestiti nell’ambito dello strumento per l’Ucraina dell’UE, per sostenere la stabilità macrofinanziaria del Paese e il funzionamento della sua pubblica amministrazione.

In una decisione adottata oggi, il Consiglio ha concluso che l’Ucraina ha soddisfatto le condizioni necessarie e le riforme previste nel Piano per l’Ucraina per ricevere i fondi, che saranno erogati dall’Ukraine Facility. Il Consiglio ha inoltre sottolineato l’importanza di assegnare il denaro il prima possibile, data la difficile situazione fiscale in Ucraina.

Il piano per l’Ucraina definisce le intenzioni dell’Ucraina in merito alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione del paese, nonché le riforme che intende intraprendere nell’ambito del processo di adesione all’UE nei prossimi quattro anni.

Nel maggio 2024 il Consiglio ha concluso che il piano per l’Ucraina soddisfaceva i prerequisiti affinché l’Ucraina ricevesse fino a 50 miliardi di euro di sostegno nell’ambito dello strumento per l’Ucraina e ad agosto è stata erogata la prima rata dell’UE.

L’Ukraine Facility, entrata in vigore il 1° marzo 2024, prevede fino a 50 miliardi di euro di finanziamenti stabili, in sovvenzioni e prestiti, per sostenere la ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione dell’Ucraina per il periodo dal 2024 al 2027. Di questi, fino a 32 miliardi di euro sono indicativamente destinati a sostenere le riforme e gli investimenti stabiliti nel Piano per l’Ucraina, in base ai quali gli esborsi saranno subordinati al raggiungimento di indicatori identificati. Dalla sua entrata in vigore, l’Ukraine Facility ha già erogato 6 miliardi di euro a titolo di finanziamento ponte, 1,89 miliardi di euro di prefinanziamento e una prima rata di quasi 4,2 miliardi di euro, di cui 1,5 miliardi di euro sotto forma di sostegno finanziario non rimborsabile e oltre 2,6 miliardi di euro sotto forma di prestiti.

In seguito alla valutazione della Commissione sulla richiesta di pagamento presentata dall’Ucraina il 10 ottobre 2024, il Consiglio ha concluso che l’Ucraina ha adempiuto in modo soddisfacente alle riforme previste nel piano per l’Ucraina. Tali riforme riguardano la lotta alla corruzione e al riciclaggio di denaro, il codice penale e il codice di procedura penale, l’ambiente imprenditoriale, l’energia e la transizione verde e la protezione ambientale. L’odierna decisione di esecuzione autorizza l’esecuzione del secondo di questi pagamenti.