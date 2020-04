Emergenza Coronavirus. Souad Sbai: “D’accordo con Mattarella. Ora il Governo impegni tutte le risorse su imprese ed occupazione”

Agenpress. “Condivido le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, quando chiede a gran voce un impegno solidale, evitando ogni sorta di egoismo nazionale. E’ corretto che il Governo ascolti, nel più breve tempo possibile, tutte le proposte e gli emendamenti atti ad integrare il decreto Cura Italia e, sulla scia delle parole di Mattarella, che si impegni in tal senso con tutte le risorse di cui dispone”.

Lo dichiara in una nota Souad Sbai, giornalista ed esperta di politiche internazionali.

“C’è bisogno di un intervento immediato e forte anche perché, come rilevato dall’Istat, rischiamo di avere una contrazione dei consumi vicina al 10% entro giugno e non ce lo possiamo permettere. Per evitare il default dell’economia – conclude Sbai -, il Governo deve investire tutto quello che può nel rilancio delle imprese e nel mantenimento dell’occupazione, deve farlo senza indugi e subito, perché ora è questa la nostra priorità. Ogni ulteriore attesa rischierebbe di rivelarsi un passo falso che non possiamo permetterci”.