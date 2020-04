ReteNP e ForumDD. La disperazione sociale è un rischio enorme. Non possiamo più aspettare. Fare presto, fare bene!

Agenpress. Il Forum Disuguaglianze e Diversità e la Rete dei Numeri Pari, per conto delle tante realtà sociali impegnate giornalmente nel contrasto alle disuguaglianze e alle mafie nel nostro Paese, e alla luce del lavoro che conducono assieme da diversi mesi per realizzare un’indagine sulle oltre 300 pratiche di mutualismo oggi collegate fra loro nella Rete dei Numeri Pari, chiedono al Governo di mettere subito in campo misure concrete ed efficaci per frenare lo scivolamento nella disperazione sociale e dare risposte a milioni di cittadini e cittadine in difficoltà.

Fare presto e bene, perché bisogna sconfiggere non solo il Covid-19 ma la miseria e i problemi economici e sociali con cui già si convive dal 2008, e che dopo l’emergenza sanitaria rischiano di colpire con ancora maggiore violenza la popolazione del paese. Fare presto e fare bene, perché in nome dell’emergenza spesso vengono fatti più errori e seppelliti diritti democratici insostituibili. Fare presto e bene, perché quello che facciamo oggi nell’emergenza può già rappresentare la traccia futura sulla quale ricostruire il paese.

Il Covid-19 ha smascherato e fatto emergere i fallimenti delle politiche economiche e sociali messe in campo in questi anni. Fare presto e bene, perché il paese non è più in grado di sopportare altri errori che si traducono in maggiori disuguaglianze, insicurezze sociali, ingiustizie ambientali ed ecologiche.

Vanno rimessi al centro dell’agenda politica i bisogni ed i diritti fondamentali delle persone; vanno garantite politiche di sviluppo compatibili con i limiti del pianeta e con le sue capacità di autorigenerazione e regolazione; vanno promosse politiche economiche che rimettano insieme il diritto al lavoro con il diritto alla salute; vanno investite grandi risorse sulla transizione ecologica delle attività produttive e della filiera energetica; va contrastato l’isolamento nazionalista e ricostruita una solidarietà globale.