Coronavirus. Galli, ha fallito medicina territoriale. Indegno colpire medici di Alzano e Codogno

Agenpress – “C’è stato un clamoroso fallimento, e di questo ne dovremo prendere atto per il futuro, della medicina territoriale, ammettiamolo e riconosciamo questo aspetto”. Queste le parole del prof. Massimo Galli, Direttore dell’Istituto di Scienze Biomediche all’Ospedale Sacco di Milano, che ritiene “indegno e inaccettabile” che “i medici di Alzano o di Codogno finiscano per fare i capri espiatori di questa vicenda”.

Riguardo alla riapertura delle scuole, Galli è prudente. “Le scuole è più prudente che non riaprano proprio, per una serie di ottimi motivi. La cosa, tra l’altro, che mi domando è quale senso avrebbe riaprirle per pochi giorni di maggio”.