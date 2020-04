Coronavirus. Trump, riapriremo presto il Paese. 1783 decessi in 24 ore, totale 16.478

Agenpress – “Se tutto va come speriamo riapriremo il Paese molto, molto, molto presto, lo spero”. Ne è sicuro il presidente americano Donald Trump, mentre negli Stati Uniti si sono registrati altri 1.783 decessi correlati al nuovo coronavirus in 24 ore, secondo i dati della Johns Hopkins University.

Questo bilancio giornaliero, inferiore a quello del giorno precedente (+1.973), porta a 16.478 il numero totale di morti registrate negli Usa, il paese più colpito al mondo dalla pandemia dopo l’Italia. Per due giorni consecutivi – martedì e mercoledì – il Paese ha registrato quasi 2.000 decessi in 24 ore, i peggiori rapporti giornalieri al mondo dall’inizio dell’epidemia. Solo gli Stati Uniti hanno più di un quarto dei casi dichiarati ufficialmente nel mondo, con oltre 460.000 in totale.