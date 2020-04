Agenpress. Nel 2012 io non votai il Mes, in aperto dissenso col mio partito dell’epoca. Anche per questo rinunciai a una rielezione sicura e me ne andai per fondare Fratelli d’Italia. Quanti grillini avranno lo stesso coraggio oggi, se porteremo la questione in Aula?

Vediamo se per una volta manterranno la parola data agli italiani, o se la rimangeranno ancora una volta (come per l’alleanza col Pd) per tenersi la poltrona.

E’ quanto dichiara, in una nota, Giorgia Meloni.