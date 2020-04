Mes. Salvini, è un fondo ammazza-stati, dimissioni per chi lo porta avanti

Agenpress – Il Mes “risale al 2012. E’ un trattato, un ‘fondo ammazza-stati’ come scrivono giustamente alcuni economisti, usato per la crisi in Grecia e poi si è visto com’è finita, per la cui attivazione serve il consenso del Parlamento, ma il Parlamento non ha dato nessun mandato al Governo di chiedere l’utilizzo del Mes”.

Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in collegamento con 7 Gold. “Ieri qualcuno lo ha proposto che significa fare debito con una istituzione internazionale di cui poi risponderemo nei prossimi anni mettendo a garanzia i risparmi degli italiani”.

Il Mes “non ci sembra una cosa utile da fare in questo momento. Anzi, se qualcuno lo porterà avanti, alla faccia di quello che vogliono gli italiani e che ha votato il Parlamento, ne chiediamo formalmente le dimissioni”.

“I soldi per far ripartire il Paese ci sono in Italia, li possono dare gli italiani senza andarsi a impegnare con istituzioni che poi praticano usura o strozzinaggio per il mondo”.