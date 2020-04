Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Una Repubblica basata sui virologi. Sostenere piccoli e Partite Iva”.

Agenpress. “La Costituzione sancisce che il nostro Paese è una democrazia parlamentare. Nulla di più falso. Oggi in Italia la democrazia è dimezzata e concordo con quanto ha detto il giornalista Nicola Porro, siamo alla dittatura dei virologi . Il Paese deve ripartire subito, sia pur con gradualità.

Non possiamo tenere la gente ad impazzire inoperosa nelle case a lungo. Solidarizzo con le partite Iva che non hanno ricevuto il contributo promesso. Non hanno bisogno di mance, ma di un regime fiscale adatto, di erogazioni a fondo perduto e non prestiti.

Chi governa faccia attenzione alla rabbia sociale dei poveri , alla fame e alla disperazione certificata da tanti suicidi”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò