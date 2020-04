Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Istituzioni rispettino la legge”

Agenpress. “Il Presidente del Consiglio Conte ha firmato ieri decreto con il quale, a far data dal 14 Aprile e su tutto il territorio nazionale riapriranno le librerie. Nel contempo il governatore della Lombardia Fontana oggi ha firmato ordinanza di chiusura delle stesse librerie sul territorio lombardo. Ricordo che un atto a valenza locale non può derogare ad uno con validità nazionale.

Il solo rimedio di legge, considerato che il Decreto Conte ha natura giuridica di atto amministrativo è, da parte della Regione Lombardia, il ricorso per misura cautelare in sede monocratica al Tar del Lazio ex art 56 codice del processo amministrativo come modificato il 7 Novembre 2019. Per evitare che si arrivi ad una rancida maionese impazzita, è necessario che tutte le istituzioni rispettino la legge e la facciano valere nelle sedi opportune.

Chiedo altresì che in un momento tanto caldo chi governa eviti spettacolarizzazioni da dimostrativo pugno di ferro come la presenza di un elicottero dei Carabinieri a Mondello per rimproverare un isolato signore in cammino sul viale”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Forza Italia Domenico Scilipoti Isgrò.