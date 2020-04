Coronavirus, Albania: 15 anni di galera per chi viola il coprifuoco o passeggia per le strade

Agenpress. Il Primo Ministro albanese Edi Rama vuole introdurre il carcere per chi trasgredisce alle disposizioni di confinamento: 15 anni di galera per chi viola il coprifuoco o passeggia per le strade, in barba alle disposizioni anti-Covid-19.

“Adotteremo la prossima settimana in parlamento le misure del codice penale per il periodo di emergenza dovuto alla pandemia”.

Dopo aver individuato il primo caso di Covid-19 l’Albania ha adottato una serie di misure di contenimento tra cui la chiusura di scuole e università, lo stop agli eventi pubblici, la chiusura di ristoranti e caffè, l’interruzione dei trasporti pubblici e l’imposizione di un coprifuoco sui movimenti di auto private e pedoni.

L’Albania ha effettivamente chiuso i suoi confini, bloccando quasi tutti i voli, il trasporto marittimo e gli attraversamenti terrestri per tutti i veicoli passeggeri. Il 24 marzo il governo ha dichiarato lo stato di catastrofe naturale, che conferisce all’esecutivo più poteri per affrontare la situazione.