Lazio. Coronavirus. Corrotti (Lega). “PD ammette ritardi sulle mascherine”

"Ci sono voluti alcuni giorni ma finalmente il Pd ammette ritardi delle mascherine nel Lazio.

Siamo a più di un mese dal primo lotto di mascherine commissionate e ad oggi la Regione Lazio può contare solamente sull’8,4% della fornitura totale dei dispostivi di protezione individuale di cui invece avrebbe avuto bisogno: in un periodo di emergenza, un ritardo del genere, oltre che giustificato va anche chiarito il prima possibile.

Per questo, il Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile Tulumello ha l’obbligo di presentarsi in Commissione per chiarire una volta per tutte questa vicenda dando sin da subito, come da me richiesto, la sua disponibilità al presidente Pirozzi: abbiamo tante domande da fargli, alle quali solo lui può e deve rispondere, non di certo Astorre.” Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio e vice presidente Commissione protezione civile.

