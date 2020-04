Roma. “Sono una deputata, posso muovermi”. Multata sulla via del Mare Sara Cuniale, ex M5S

Agenpress – Sara Cuniale, ex M5s, ora al Gruppo Misto, è stata fermata dai vigili mentre era in auto nei pressi di Ostia, durante i controlli sul rispetto delle norme per il contenimento del coronavirus. Avrebbe dichiarato di essere in zona per lavoro, qualificandosi come parlamentare. Una spiegazione non ritenuta valida dagli agenti che l’hanno multata.

“Vado alla Camera. Mi sto muovendo per lavoro, sono un membro della Camera dei Deputati”, ha detto ai vigili urbani di Roma […] Ma non è bastato a convincere gli agenti del posto di blocco. il verbale sarebbe già stato compilato e la multa sarà recapitata a casa dell’onorevole nei prossimi giorni.

Sara Cunial, ex M5S, ora fa parte del Gruppo Misto e in passato aveva fatto parlare di sé per le sue posizioni No Vax. È alla prima legislatura, è stata eletta alle politiche del marzo 2018 nel collegio plurinominale Veneto 2 con la lista del Movimento 5 Stelle. Nota per le sue posizioni no vax, è stata espulsa giusto un anno fa, il 17 aprile 2019.