Donald Trump accusato di “crimine contro l’umanità”

Agenpress. Richard Horton, direttore di The Lancet (prestigiosa rivista medica) ha accusato Donald Trump di “crimine contro l’umanità” per aver deciso di sospendere i finanziamenti americani all’OMS (Organizzazione mondiale della sanità).

“Tutti gli scienziati, tutti gli operatori sanitari, tutti i cittadini – ha scritto Horton – devono resistere e ribellarsi contro questo terribile tradimento della solidarietà sociale”.

Le accuse di di Trump: “Se l’OMS avesse fatto il suo lavoro, inviando esperti medici in Cina per valutare obiettivamente la situazione sul campo, e ci avesse avvertito della mancanza di trasparenza della Cina, l’epidemia avrebbe potuto essere contenuta alla fonte con pochissimi morti. In questo modo si sarebbero salvate migliaia di vite umane e si sarebbero evitati danni economici in tutto il mondo.