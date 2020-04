Usa 2020. Elizabeth Warren annuncia il sostegno all’ex rivale presidenziale Joe Biden

Agenpress – Elizabeth Warren ha annunciato di appoggiare Joe Biden, l’ultimo degli ex rivali della Casa Bianca in passato a sostenerlo mentre il Partito Democratico si muove per proiettare l’unità contro il presidente Donald Trump andando alle elezioni di novembre.

“Joe Biden ha trascorso quasi tutta la sua vita in servizio pubblico. Sa che un governo gestito con integrità, competenza, e il cuore salvare vite umane e mezzi di sussistenza Salva “, ha detto Warren in un quasi quattro minuti di video che annuncia la sua decisione. “E non possiamo permetterci di lasciare che Donald Trump continui a mettere in pericolo la vita e il sostentamento di ogni americano”.

Lo stesso aveva fatto Bernie Sanders e dopo di lui l‘ex presidente Barack Obama. Il supporto formale di Warren non porta il peso politico che potrebbe avere se avesse appoggiato Biden su Sanders settimane fa. Tuttavia, il suo annuncio ora potrebbe alimentare la speculazione che Biden potrebbe sceglierla come compagno di corsa. Biden ha detto che presto annuncerà un comitato per supervisionare la sua ricerca vicepresidente.

Warren ha anche fatto riferimento alla pandemia più direttamente in un tweet. “In questo momento di crisi, è più importante che mai che il prossimo presidente ripristini la fiducia degli americani in un governo buono ed efficace – e ho visto Joe Biden aiutare la ricostruzione della nostra nazione. Oggi sono orgoglioso di sostenere @JoeBiden come presidente degli Stati Uniti “.