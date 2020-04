Confindustria. Paolo Capone (UGL), si congratula con il presidente designato Bonomi

Agenpress. “Porgo le mie congratulazioni a Carlo Bonomi per la designazione a presidente di Confindustria. Sono certo che con la sua competenza ed esperienza saprà svolgere al meglio l’alto incarico a cui sarà chiamato, specialmente in un momento di profonda crisi. Viviamo giorni difficili che stanno delineando il futuro del mondo, in cui sarà sempre più fondamentale agire con responsabilità per il bene comune.

Nella veste di Segretario dell’UGL, ribadisco altresì l’impegno a continuare a interloquire con Confindustria per migliorare le condizioni di vita di lavoratori e imprese”, così in una nota il Segretario Generale del Sindacato UGL Paolo Capone, in merito alla designazione di Carlo Bonomi a presidente di Confindustria.