Coronavirus, Mollicone (FdI): “Dubbi su gestione cinese del virus condivisi dal mondo, Cina chiarisca cosa successe a Wuhan”

Agenpress. “I dubbi sollevati dall’intelligence americana e dalla Francia sull’origine del virus in laboratorio e la sua eventuale fuga tramite contagio accidentale avvalorano la nostra tesi.

Soltanto per aver presentato un’interrogazione su quanto emerso già dal 2015, come citato nel famoso servizio di TgR Leonardo, siamo stati attaccati: chiediamo che Mentana, che apprezziamo per la sua onestà intellettuale, rettifichi il proprio post e si scusi. La Cina garantisca trasparenza sulla propria politica scientifica e chiarisca cosa è avvenuto a Wuhan.”

Così il deputato FDI Federico Mollicone.