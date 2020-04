Meloni: “La sinistra e il Governo la smettano di usare l’emergenza per proporre inutili e dannose sanatorie per irregolari”

Agenpress. In Senato oggi il Ministro Bellanova torna alla carica con la sua proposta di regolarizzare gli immigrati per contrastare la carenza di manodopera nei campi.

La sinistra e il Governo la smettano di usare l’emergenza per proporre inutili e dannose sanatorie per irregolari, impieghino le centinaia di migliaia di percettori di reddito di cittadinanza (idonei) nei campi e reintroducano i voucher in agricoltura, come Fratelli d’Italia continua a proporre da settimane.

E’ quanto dichiara, in una nota, Giorgia Meloni.