Coronavirus. Trump, linee guida ai governatori per ripristinare le attività

Agenpress – Donald Trump ha fornito ai governatori una tabella di marcia per riprendersi dalla crisi causata dal coronavirus , definendo “un approccio graduale e deliberato” per ripristinare la normale attività in luoghi che hanno forti prove e stanno vedendo una diminuzione Casi di covid19.

“Stiamo ricominciando la nostra vita”, ha detto Trump durante il suo briefing quotidiano sulla stampa. “Stiamo iniziando di nuovo il ringiovanimento della nostra economia. Questo è un processo graduale”.

Le nuove linee guida mirano ad allentare le restrizioni nelle aree a bassa trasmissione del coronavirus, mantenendo la linea in punti colpiti più duramente. Chiariscono che il ritorno alla normalità sarà un processo molto più lungo di quanto inizialmente previsto da Trump, con i funzionari federali che avvertono che alcune misure di allontanamento sociale potrebbero dover rimanere in vigore fino alla fine dell’anno per prevenire un nuovo focolaio. E in gran parte rafforzano i piani già nelle opere dei governatori, che hanno la responsabilità primaria della salute pubblica nei loro stati.

Nella prima fase, ad esempio, il piano raccomanda un rigoroso allontanamento sociale per tutte le persone in pubblico. Riunioni superiori a 10 persone devono essere evitate e il viaggio non essenziale è scoraggiato.

Nella seconda fase, le persone sono incoraggiate a massimizzare l’allontanamento sociale e limitare le riunioni a non più di 50 persone a meno che non vengano prese misure precauzionali. Il viaggio potrebbe riprendere.

La terza fase prevede un ritorno alla normalità per la maggior parte degli americani, con particolare attenzione all’identificazione e all’isolamento di eventuali nuove infezioni.