L’ opinione di Roberto Napoletano. La coda di paglia e i granai vuoti

Agenpress – C’è qualcuno che scherza con il fuoco e rischia di incendiare un intero Paese. Nel silenzio complice di tutti può anche riuscirci. Per questo abbiamo deciso che avremo ancora meno riguardi nei confronti di chi continua a prendere in giro gli italiani spacciando un reddito di cittadinanza di quart’ordine per i piccoli artigiani con un’operazione di liquidità mai vista a favore delle imprese. Mai vista nel senso che mai si era concepita e così tenacemente difesa un’operazione inefficiente e inefficace fino al punto di trasformare l’Italia nella prima vittima della Grande Depressione mondiale.

Per leggere la versione integrale dell’editoriale del direttore Roberto Napoletano clicca qui:

https://www.quotidianodelsud.it/laltravocedellitalia/editoriali/2020/04/16/leditoriale-di-roberto-napoletano-laltravoce-dellitalia-la-coda-di-paglia-e-i-granai-vuoti/