Coronavirus. In Gran Bretagna i medici alle prese con le carenze dei dispositivi di protezione

Agenpress – Molti medici della Gran Bretagna sono ancora senza le attrezzature di cui hanno bisogno per mantenersi al sicuro mentre trattano i pazienti con coronavirus, secondo un importante sondaggio condotto da medici britannici.

“Ciò nonostante le ripetute promesse del governo di affrontare i problemi di approvvigionamento”, ha dichiarato la British Medical Association (BMA) in un comunicato stampa sabato.

Abiti e protezioni per gli occhi sono particolarmente scarsi, secondo l’indagine sindacale.

Mentre i risultati hanno mostrato alcuni miglioramenti rispetto al precedente sondaggio della BMA, pubblicato il 7 aprile, il sindacato ha esortato il governo a fare di più per risolvere i problemi relativi alla fornitura di dispositivi di protezione individuale.

“A due mesi dalla crisi di Covid-19 in Gran Bretagna, non dovremmo ancora sentire che i dottori non si sentono protetti quando vanno al lavoro”, ha dichiarato il dott. Chaand Nagpaul, presidente del consiglio della BMA.

“Il governo afferma che presto saranno spediti 1 miliardo di articoli e, sebbene ci siano stati segnali di miglioramento, la nostra ricerca mostra chiaramente che le apparecchiature non raggiungono tutti i medici che lavorano in prima linea.”

Oltre 6.000 medici di tutta la Gran Bretagna hanno risposto al sondaggio, ha affermato la BMA.

Circa la metà dei medici che lavorano in aree ad alto rischio ha dichiarato che vi erano carenze o scarsità di tutti gli abiti monouso a maniche lunghe e occhiali usa e getta, mentre poco più della metà ha detto lo stesso per le visiere a pieno facciale, ha detto la BMA.

Anche i medici che lavorano in medicina generale hanno riportato carenze nella protezione degli occhi.

Il segretario alla salute Matt Hancock, ha dichiarato venerdì di non poter garantire che gli ospedali non finiranno gli abiti questo fine settimana, ma che il governo ha fatto tutto il possibile per garantire l’approvvigionamento.

Il giorno prima, Hancock ha confermato che 27 lavoratori del National Health Service britannico erano morti a causa del coronavirus. Parlando in un’intervista alla BBC, ha definito le morti dei lavoratori del SSN “incredibilmente strazianti”.