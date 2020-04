Coronavirus, Sciotto (Fapi): “450 esperti senza nessuna task force al Mise”

Agenpress. “E’ surreale che il Governo ha istituito 14 task force con la nomina di 450 esperti, finanche sulle fake news, e non ha ritenuto di impegnare nessun gruppo di esperti al ministero dello sviluppo economico a ragionare sui provvedimenti da assumere per artigiani e piccole e medie imprese”.

Lo dichiara, in una nota, il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto.

“Evidentemente, – spiega Sciotto – esecutivo e forze politiche non hanno compreso che il Paese è incamminato verso una stagione di grave recessione economica e sociale, che solo grazie all’operosità di tante piccole attività, anche a carattere familiare, è possibile intravedere una speranza di crescita”.

Secondo il leader della Fapi “la priorità assoluta resta l’istituzione di una cabina di regia composta da esperiti e rappresentanti datoriali, guidata dal ministro Patuanelli, per verificare tutte le iniziative da assumere – già nel prossimo decreto del governo – al fine di riavviare subito la produttività economica, considerato che le imprese hanno già subito ingenti perdite economiche a causa dell’emergenza Covid-19 e molte delle quali non avranno più la forza per ripartire”, conclude Sciotto.