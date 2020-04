Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Virologi come i dottori Corvo e Civetta in Pinocchio”

Agenpress. “Chi ha letto Pinocchio ricorderà il capitolo 16 del capolavoro di Collodi. Pinocchio, salvato dall’impiccagione, è visitato da tre medici: Corvo, Civetta e Grillo.

Il Corvo sentenzia: “Morto, ma se non fosse morto, sarebbe vivo”. La Civetta: “No. E’ vivo, ma se per disgrazia non fosse vivo, sarebbe morto”. Più saggio il dottor Grillo (non quello dei 5 Stelle): “Il medico, quando non sa ancora, bene farebbe a stare zitto”.

Si attaglia giusto giusto al continuo parlare dei virologi che dicono tutto e il contrario di tutto, persino pretendono di disegnare il nuovo calendario del calcio. Piuttosto sarebbe utile conoscere quanto costerà agli italiani, in termini monetari, la struttura creata per gestire la fase due per le materie sociali ed economiche, quella presieduta dal dottor Vittorio Colao: era necessaria?. Infine. I virologi impazzano nelle tv: questi interventi sono gratuiti o con gettone di presenza.?”:

E’ quanto dichiara, in una nota, il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.