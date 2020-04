Battistoni (FI): “Il Covid Center di Bertolaso un’opera importante e strategica”

Agenpress. Un grande plauso a Guido Bertolaso per il lavoro che sta svolgendo nella realizzazione del nuovo “Covid Center” di Civitanova Marche.

A distanza di pochissimi giorni dalla ripresa dalla malattia, è riuscito a ridare un grande impulso ai lavori di riconversione della Fiera. Noi non avevamo dubbi, forti della convinzione che Bertolaso sia, in assoluto, la migliore figura per la gestione delle emergenze in Italia.

Per noi, quella del buon andamento dei lavori, è una notizia importante, in quanto tutto il centrodestra, ad inizio pandemia, aveva chiesto una struttura unica di riferimento regionale.

Questa potrà servire ad affrontare eventuali emergenze sanitarie nei prossimi mesi e consentirà all’ospedale cittadino di Civitanova e, presumibilmente agli ospedali di tutto il territorio regionale, di tornare alle proprie consuete attività sanitarie e dare risposte a 360 gradi ad ogni singola patologia.

La sinergia tra Bertolaso, la sua struttura e l’amministrazione del comune di Civitanova Marche, è un fulgido esempio di quanto sia importante lavorare con serietà e competenza, per il bene del territorio.

Così, in una nota, il senatore Francesco Battistoni, commissario regionale di Forza Italia Marche.