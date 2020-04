Coronavirus. Oms, allentamento misure non significa fine dell’epidemia

Agenpress – L’allentamento delle misure di lockdown “non significa la fine della pandemia. I cosiddetti lockdown possono aiutare a ridurre la pressione su un Paese, ma non possono eliminare la pandemia”.

Lo ha detto il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel consueto briefing sul coronavirus ribadendo che “tutti i Paesi coinvolti devono assicurarsi di essere in grado di individuare, testare, isolare e curare ogni caso” di Covid-19.

“Vogliamo ribadire ancora una volta che l’allentamento delle misure non significa la fine della pandemia in nessun Paese. Per mettere fine alla pandemia ci vorrà uno sforzo sostenuto da parte degli individui, delle comunità e dei governi per continuare a sopprimere e controllare il virus”.

“L’Oms non nasconde nulla a nessuno. Noi vogliamo che tutti i Paesi ricevano lo stesso messaggio subito perché questo può aiutare a prepararsi bene e velocemente…. non solo gli Stati Uniti ma tutti i Paesi devono ricevere le informazioni subito”, ha detto ancora spiegando che “chiunque muore è il padre o la nonna di qualcuno. Non sono numeri, sono individui, volti, persone”. “Per questo non abbiamo segreti e non appena abbiamo informazioni le diffondiamo”.