Coronavirus. Da dicembre si è diffuso in 211 paesi. La Cina registra 11 nuovi casi

Agenpress – Le autorità di 211 paesi e territori hanno segnalato oltre 2.486.000 nuovi casi di coronavirus in tutto il mondo da quando la Cina ha riferito i suoi primi casi all’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) a dicembre. Il bilancio dei morti ha raggiunto quota 170.418.

La Cina registra 11 nuovi casi di infezione da coronavirus, di cui 4 importati e 7 domestici, individuati nelle province di Heilongjiang (6) e Guangdong (1). Secondo i dati aggiornati all’intera giornata di lunedì, la Commissione sanitaria nazionale ha riferito che non ci sono stati nuovi decessi, stimando in 1.587 i contagi di ritorno, di cui 776 risolti con la guarigione e 811 sotto trattamento medico (44 i casi gravi). Nel complesso, le infezioni sono salite a 82.758, di cui 1.003 in cura, mentre 77.123 sono i pazienti guariti. I decessi restano fermi a 4.632. I nuovi asintomatici individuati sono 37, per totali 992, tutti sotto osservazione medica.