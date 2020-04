Coronavirus, On. Lorenzo Cesa (Udc): Persa occasione per dare segnale unità al Paese e all’Europa

Agenpress. “Ancora una volta si è persa una grande occasione per dare un segnale, agli italiani e anche all’Europa, di unità e di consapevolezza della drammaticità del momento e si è preferito, piuttosto, dividersi in opposte tifoserie: tutto ciò segna la distanza con le autentiche esigenze del popolo italiano, non tenendo conto delle previsioni economiche preoccupanti per l’Italia.

CI sarebbe stata la necessità di remare uniti verso la stessa direzione, come si sta facendo d’altronde in altri Paesi d’Europa, e invece si è deciso di fare il contrario”. Ad affermarlo il segretario nazionale UDC Lorenzo Cesa commentando il dibattito che si è svolto, in Senato, nel corso dell’informativa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sull’emergenza Covid 19.”.