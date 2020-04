Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Ripartenza, ha ragione Virginia Raggi”

Agenpress. “In proiezione della eventuale ripartenza del Paese, cosiddetta fase 2, il Sindaco di Roma Virginia Raggi ha detto che bisogna evitare il pasticcio delle soluzioni diverse, perché in questo modo si arriverebbe a regioni di seria A e di B.

In poche parole il Sindaco invita a non cadere nello spezzatino. Seguendo la logica delle divisioni e non della decisione unica si perverrebbe per esempio a situazioni paradossali: prendiamo Cattolica e Pesaro. Le due cittadine balneari sono divise da pochi chilometri, ma i villeggianti romagnoli potrebbero andare al mare, quelli marchigiani no. Questo solo in un fazzoletto di pochi chilometri.

Evitiamo confusione su confusione in una nazione che parla lingue diverse come una Babele”.

E’ quanto dichiara, in una nota, il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.