Coronavirus. Dissidente cinese. “Alla Cina non importa il disastro che ha causato”

Agenpress – Ai Weiwei è un dissidente cinese che vive a Cambridge, in Inghilterra. Nel 2011 è stato arrestato dalla polizia cinese con l’accusa di evasione fiscale, un’accusa ampiamente interpretata come punizione per il suo attivismo politico. Dopo il suo rilascio, il passaporto di Ai fu confiscato e fu posto sotto stretta sorveglianza a Pechino.

Ai ha criticato la gestione dell’epidemia da parte della Cina, che è stata identificata per la prima volta nella città di Wuhan e da allora si è diffusa in oltre 210 paesi e territori, colpendo oltre 2,5 milioni di persone.

In un recente articolo per The Art Newspaper, ha affermato che le tattiche di contenimento del Partito Comunista al potere hanno dimostrato “l’efficacia delle regole autoritarie”, mentre l’incapacità di altri paesi di controllare la pandemia ha messo in luce gli “svantaggi e le pratiche scorrette di società libere e democratiche “.

Nelle ultime settimane si è detto molto sugli sforzi della Cina di nascondere l’inizio del virus, accusa che Pechino nega fortemente, ma che ne ha causato la diffusione. Tuttavia, comprendere le motivazioni della Cina è importante tanto quanto il presunto insabbiamento, o il suggerimento che il numero di infezioni e i decessi del paese siano stati sottostimati. “La colpa dell’Occidente è molto superficiale”, ha detto Ai. “Parlano (in Occidente) solo della Cina praticamente – (che) non rilasciano informazioni. Ma non chiedono mai, ‘Perché?'” Secondo Ai, la Cina non funzionerebbe se non fosse uno Stato che ha il “controllo e la manipolazione” delle informazioni. “Per la Cina, tutto è per uso politico. E hanno una chiara ragione per dare i numeri che vogliono, o per limitare o cambiare o distorcere la cosiddetta verità”, ha detto Ai. “Un numero non significa nulla per loro”, ha detto, aggiungendo che c’è poco riconoscimento degli individui e delle “anime profonde” che compongono il bilancio delle vittime. “In molti casi in Cina, non si ottengono nemmeno i nomi reali o quante persone. Sono completamente persi perché lo stato vuole (preservare) la propria immagine”.

Alla Cina “non importa che tipo di disastro” ha causato. “L’unica cosa che importa al potere autoritario” è manipolare la storia.