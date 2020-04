Coronavirus. Per la Cina opportunità di consolidare il suo status di superpotenza e leader globale

Agenpress – Pechino è una nobile vittima, che controlla abilmente un’imprevedibile epidemia virale e ora assiste altri paesi nei loro sforzi, o il cattivo che sta diffondendo la miseria in tutto il mondo?

La Cina ha donato grandi quantità di forniture mediche a parti dell’Europa e dell’Africa. I media statali cinesi, che hanno un’influenza fuori misura in gran parte dei paesi in via di sviluppo, hanno anche elogiato l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e altri per la sua risposta e il recupero dall’epidemia iniziale.

La crisi del coronavirus rappresenta un’opportunità chiave per la Cina di consolidare il suo status di superpotenza e leader globale, in particolare poiché gli Stati Uniti hanno lottato per contenere lo scoppio, e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha alienato alcuni alleati con il suo approccio “America first” alla crisi.

Allo stesso tempo, tuttavia, Pechino non è stata in grado di evitare un intenso controllo e critiche – principalmente, ma non esclusivamente da Washington – su come i ritardi iniziali nella risposta del paese possano aver sprecato opportunità vitali per contenere la pandemia ormai globale, come così come lo scetticismo sulla sua segnalazione delle cifre del coronavirus e sulla ripresa del paese.

Forse in segno di come i leader cinesi sono determinati a non lasciar passare questo momento, o ad essere espressi come cattivo globale, la risposta a tali critiche è stata forte e spesso arrabbiata. È stato potenziato non solo dai media statali, ma anche da una nuova generazione di diplomatici che porta il loro messaggio direttamente al pubblico straniero su piattaforme come Twitter e Facebook.