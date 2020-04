Coronavirus, Mollicone (FdI): “Approvato odg su temi editoria”

Agenpress. “Grazie a FDI ci sono passi avanti importanti nelle misure per la cultura, l’editoria e lo sport: oggi è stato approvato il nostro ordine del giorno sui temi dell’editoria ed è iniziata la discussione della nostra risoluzione in commissione VII per indirizzare l’azione dell’esecutivo ed amplificare l’incisività delle misure che saranno introdotte nei provvedimenti.

Inoltre, nelle osservazioni al DL Credito è stato inserita un’osservazione per garantire in futuro un credito d’imposta per le locazioni degli impianti sportivi pubblici e privati. In vista dell’audizione che si terrà col sottosegretario Martella per la prossima settimana, infine, stiamo predisponendo ulteriori proposte per il settore dell’informazione.”

Così il capogruppo FDI in commissione Cultura, Editoria e Sport, deputato Federico Mollicone.