Coronavirus. Sgarbi, 25mila morti? Numeri falsati, il 96,3% decessi per altre malattie

Agenpress – “Non è vero che ci sono stati 25.000 morti di coronavirus. Ha guardato i dati e ho visto che il 96,3% dei decessi è stato per altre malattie, per infarto, per malattie oncologiche”.

Lo ha detto in Aula alla Camera Vittorio Sgarbi, durante le dichiarazioni di voto sul Cura Italia, che ha scatenato una bagarre con molti deputati della maggioranza che hanno protestato contro le sue affermazioni.

“Questi numeri falsati servono a terrorizzare gli italiani e a imporre loro una dittatura”. Particolarmente veemente è stata la contestazione di Giorgio Trizzino (M5s), che è medico. Al che Sgarbi, rivolgendosi a lui ha detto a voce alte e alterata: “questa è la realtà Trizzino, e chiederò il giurì d’onore su questo”.