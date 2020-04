Agenpress. “A quanto pare se si indossa una maglietta rossa sei libero di circolare anche in corteo.

Ciò che è successo oggi in occasione del 25 aprile è un fatto gravissimo, oltre che una mancanza di rispetto per il nostro Paese, per tutti i cittadini richiusi in casa da ormai quasi due mesi e per chi purtroppo non è più tra noi.”

Cosi in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio e vicepresidente Commissione protezione civile.