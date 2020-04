rifatepresto. L’ opinione di Roberto Napoletano. RI-Fate Presto/10. Serve la velocità dei tempi di guerra

Agenpress – Bisogna evitare che emerga il problema della solvibilità dell’Italia prima dell’estate con i dati del prodotto interno lordo sicuramente in caduta libera. Bisogna impedire che l’Italia torni a essere lo Stato da vendere – non la Spagna, il Portogallo, la Grecia – nella Grande Depressione mondiale di oggi come fu nel novembre del 2011 con la Grande Crisi dei debiti sovrani.

Non perché spende troppo e a pioggia, ma perché è incapace di spendere. Perché restiamo la terra dei “governatori dei conti pubblici” e dei “governatori territoriali” che litigano tra di loro e hanno il freno a mano tirato su tutto. Perché consentiamo a uomini inadatti per i tempi di pace di dettare legge addirittura nei tempi di guerra. Perché i cosiddetti tecnici continuano a dire alla politica che cosa deve fare e si illudono di potere continuare a massacrare tutti con gabelle di ogni tipo per garantire i loro stipendi pubblici. Addirittura ridicolo.

Per leggere la versione integrale dell'editoriale del direttore Roberto Napoletano

