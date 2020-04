Corea del Sud. “Il governo sa dove si trova Kim Jong-un”. Trump informato

Agenpress – “Il governo sa dove si trova Kim Jong-un. So che il report della Cnn è basato su quello di Daily Nk, che ha riportato che Kim ha subito un intervento chirurgico al Hyangsan Medical Center”. E “non può avere senso, logicamente”

Così il ministro dell’Unificazione di Seul, Kim Yeon-chul, ha risposto in un’audizione in parlamento, nel mezzo delle voci più varie sullo stato di salute del leader nordcoreano. Kim ha aggiunto che il supremo comandante potrebbe aver saltato la cerimonia del 15 aprile, dedicata al compleanno del nonno Kim Il-sung, fondatore dello Stato, per i timori del coronavirus e non perché malato.

“Può essere visto come un fenomeno di infodemia. Abbiamo una capacità d’intelligence che ci permette confidenzialmente di dire che non ci sono segnali inconsueti” nello Stato eremita.

L’Hyangsan Medical Center è una clinica, una struttura non in grado di eseguire interventi chirurgici o procedure mediche”. La sua mancata partecipazione ai solenni eventi del 15 aprile, inclusa la mancata visita al mausoleo di Kumsusan (“il Palazzo del Sole”) è in linea con gli sforzi di Pyongyang di limitare le commemorazioni contro la diffusione della pandemia.

Il ministro ha definito “fake news” e “infodemia” i rumor sulla sua malattia: “posso dire con sicurezza che non ci sono stati segnali insoliti” al Nord.

Anche il presidente Usa Donald Trump era a conoscenza della salute di Kim Jong-un ma non su dove fosse, a precisarlo la ministra degli Esteri sudcoreana Kang Kyung-wha. In un’audizione parlamentare, alla domanda se Seul avesse dato a Trumo le informazioni sul leader nordcoreano. Kang ha detto che Trump era in “costante” contatto con i funzionari di Seul che “dovrebbero averlo informato”, secondo i media locali. In un incontro con i media ieri, Trump ha detto di conoscere lo stato di salute di Kim e di “non poterne parlare ora”, notando che “nessuno sa dove si trova”.