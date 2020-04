Coronavirus. Un miliardo di persone in tutto il mondo potrebbe ammalarsi

Agenpress – “Questi numeri dovrebbero essere una sveglia. L’effetto devastante della pandemia deve ancora arrivare nelle zone più fragili e nei Paesi distrutti dalle guerre. I governi devono lavorare per eliminare ogni ostacolo agli aiuti umanitari”.

Il rapporto dell’IRC, che si basa su modelli e dati dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dell’Imperial College di Londra, ha stimato che potrebbero esserci tra 500 e 1 miliardo di infezioni a livello globale.

L’allarme è riportato in prima dalla Bbc sul suo sito. “Questi numeri dovrebbero servire da sveglia”, ha detto il capo dell’IRC, David Miliband.

“Il peso pieno, devastante e sproporzionato di questa pandemia deve ancora essere sentito nei paesi più fragili e devastati dalla guerra del mondo. La chiave ora è che i donatori mettano urgentemente fondi flessibili dietro gli sforzi in prima linea.

Secondo il rapporto si rischiano, inoltre, circa 3 milioni di vittime in decine di Paesi attraversati da conflitti o instabili.

Secondo la ricerca, saranno necessari aiuti umanitari e finanziari per rallentare la diffusione del virus. Soprattutto in Paesi come Afghanistan e Siria che hanno bisogno di “fondi urgenti” per far fronte ad un’eventuale epidemia.

Il gruppo con sede negli Stati Uniti, che risponde alle crisi umanitarie in tutto il mondo, ha affermato che fattori come la dimensione della famiglia, la densità di popolazione, la capacità di assistenza sanitaria e conflitti preesistenti potrebbero aumentare il rischio di gravi epidemie.

Molti paesi in via di sviluppo hanno bassi tassi ufficiali di infezione o numero di morti, ma si ritiene che il numero reale sia molto più alto.