Fase 2. Capua (virologa). 4 maggio apertura, distanziamento sociale, lavarsi le mani

Agenpress – “La scienza ci tirerà fuori da questa situazione di emergenza, ma ognuno deve prendersi il suo pezzetto di responsabilità. Adesso molte cose le sappiamo. Usiamo le informazioni che abbiamo imparato in questi quattro mesi: il distanziamento sociale, il lavarsi le mani, il proteggere alcune persone. Questa è una malattia che potrebbe riaffacciarsi ma sappiamo come gestirla, aiutateci a sconfiggerla per il nostro Paese, che non può più permettersi di non mandare le persone a lavorare”.

Così la virologa e scienziata, Ilaria Capua, che ha parlato della prima ripartenza dopo il lockdown che affronterà l’Italia.

Il 4 maggio in Italia “si riapriranno le città, le città e le persone non si salveranno a meno che i cittadini non facciano quello che hanno imparato. I raggruppamenti di massa vanno evitati, le persone fragili devono uscire il meno possibile e non glielo deve dire il governo quando, bisogna che ognuno faccia auto critica e che ognuno faccia il suo programma di auto protezione”.