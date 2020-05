Di Maio: “Non vanifichiamo i sacrifici compiuti fino ad ora”

Agenpress. Comprendo le difficoltà e le esigenze degli italiani. So bene che gli imprenditori vorrebbero riaprire e le famiglie tornare a spostarsi e unirsi con i propri cari. Io stesso non vedo la mia famiglia da due mesi. Tutti noi vogliamo riprenderci i nostri spazi, le nostre libertà. Ci stiamo lavorando, notte e giorno, senza sosta.

Quello che ci tengo a dirvi è che stiamo agendo per tutelare la vita. Sono morte troppe persone a causa del virus e non possiamo far finta di nulla, ma dobbiamo agire mettendo al primo posto la vita dei cittadini.



Quella che andrà ad aprirsi dal 4 maggio sarà una fase di monitoraggio del virus e se andrà bene, come ci auguriamo tutti, allora sarà opportuno valutare di anticipare alcune riaperture. Questi giorni saranno importantissimi. Non vanifichiamo i sacrifici compiuti fino ad ora, rispettiamo le regole, continuiamo ad agire con senso civico e vinceremo insieme questa battaglia.

E’ quanto dichiara, in una nota, Luigi Di Maio.