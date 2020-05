Zingaretti: “Minacce per la democrazia? Io penso che l’unico eventuale pericolo possa venire dall’aumento delle disuguaglianze sociali”

Agenpress. Minacce per la democrazia? Io penso che l’unico eventuale pericolo possa venire dall’aumento delle disuguaglianze sociali, nel rischio di crescita dell’esclusione e che milioni di persone, innanzitutto le donne, si sentano sole e abbandonate nella propria vita.

Per questo motivo dobbiamo fare di tutto per sconfiggere il virus e ricostruire in fretta una prospettiva di sviluppo e di rinascita italiana ed europea, altrimenti milioni di persone si sentiranno abbandonate, tradite e sole.

L’unico dibattito che mi interessa è come organizzare questa rinascita. Serve uno scatto in avanti di un’intera classe dirigente per indicare al Paese un futuro possibile, migliore del passato, all’insegna dell’unità e della concordia nazionale, che non vuol dire avere le stesse idee, ma avere davvero gli stessi obiettivi. Questo è l’opposto delle diatribe e dei deprimenti litigi figli di un dibattito politico di corto respiro.

Noi dobbiamo rimetterci in moto in piena sicurezza per dare delle risposte a quelle persone che oggi hanno paura. Per questo combattiamo e combatteremo.

E’ quanto dichiara, in una nota, Nicola Zingaretti.